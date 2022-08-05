YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, işlemlerini henüz tamamlamayan adayların süresi 5 Ağustos’ta saat 23.59’da sona eriyor.

YKS tercih sonuçları için tarih açıklanmadı ancak kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı sonuçların Ağustos ayının 2. ya da 3. haftasında açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, "Öğrencilerin istediği üniversiteye yerleşmesi ümidiyle başarılar diliyorum” dedi.