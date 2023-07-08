Prof. Dr. İsmail Bakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirdiği ziyaretlerde, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Milletvekilliği Genel Seçiminde Kahramanmaraş Milletvekilli olarak seçilen, Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Zuhal Karakoç Dora, Ali Öztunç ve İrfan Karatutlu’yu ziyaret etti. Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ve AK Parti Niğde Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Sözcüsü Cevahir Uzkurt ile de görüşen Prof. Dr. Bakan, başarı dileklerini iletti.

Prof. Dr. Bakan, verimli geçen ziyaretlerde birçok konuda istişareler gerçekleştirme fırsatı bulduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi başta olmak üzere tüm Kahramanmaraş Milletvekillerimizi, Niğde Milletvekilimiz Cevahir Uzkurt ve Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Sayın Nevzat Pakdil’i Gazi Meclisimizde ziyaret ettik. Konukseverliklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik ve istişarelerde bulunduk. Geleceğe dönük yapılacak çalışmalar hakkında fikirlerimizi paylaştık. Tabi ki Kahramanmaraş olarak çok büyük bir afet yaşadık. Doğal olarak üniversitemizde bu felaketten olumsuz etkilendi. Yapmak istediğimiz çalışmalar ve yatırımlar kesintiye uğradı. Fakat elbirliği ile ve çok daha hızlı bir şekilde hem kentimizin hem de üniversitemizin daha sağlam temeller üzerinde yeniden inşa edileceğine inancımız tam. Bu duygularla bir kez daha kıymetli vekillerimize ‘hayırlı olsun’ dileklerimi iletiyor, başarılar temenni ediyorum.”