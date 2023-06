Dulkadiroğlu Belediye’sinin Kahramanmaraş’a kazandırdığı Mutfak Müzesi, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Şehrin mutfak kültürünü yansıtan Mutfak Müzesi, ünlü sanatçı Yavuz Bingöl’ü ve ekibini ağırladı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Mutfak Müzesi’nin işlevine dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl’ün Mutfak Müzesi’ni ziyareti ile ilgili de konuşan Başkan Okay, şunları ifade etti: “Şehrimizin tarihine, kültürüne ve turizmine katkı sağlamak amacıyla yaptığımız Mutfak Müzesi, adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Şehrimize dışardan gelen misafirlerimizin uğrak merkezi haline gelen Mutfak Müzesi, her geçen gün önemini artırıyor. Konser amacıyla gelen ünlü sanatçımız Yavuz Bingöl’ün de burayı ziyaret etti. Mutfak Müzesi Kahramanmaraş’ımızın turizmde ki aynası oldu. Turizm noktasında şehrimize çok önemli bir lokasyon kazandırdık. Şehrimize gelen tüm misafirlerimizi burayı ziyaret etmeye davet ediyoruz.”