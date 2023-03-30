Bu Kurum Ve Kuruluşlar Arasında Depremin İlk Günlerinden İtibaren Kahramanmaraş’a Gelen Uşak Ziraat Odası Deprem Sonrasında Depremzedeler İçin Günlük Sıcak Yemek İkramında Bulundu.

Daha Sonra Memleketlerine Dönen Ekip Başlattıkları Yardım Kampanyası İle Bin Adet Yardım Kolisini Kahramanmaraş’a Getirerek İhtiyaç Sahiplerine Dağıttı.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Koordinesinde Yapılan Dağıtımlara Katılan Başkan Mehmet Çetin Kaya Tüm Uşaklılara Teşekkür Etti.

Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık İse Kahramanmaraş’tan Çok Etkilendiklerini Söyleyerek Bu Yardım Seferberliğine Devam Edeceklerini İfade Etti.