Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden, fikir ve düşünce insanı Sezai Karakoç’un eserlerinin, düşünce hayatının ve Türk edebiyatına kazandırdıklarının konuşulacağı ‘Kırkbirinci Saat Sezai Karakoç Kolokyumu’ adlı söyleşi etkinliğini edebiyatseverlerle buluşturacak. 26 ve 27 Kasım tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kolokyumda usta kalemler, uzman isimler ve tanınmış simalar Sezai Karakoç’u anlatacak. Kolokyum, 26 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek Modern Şiirde Sezai Karakoç’un Yeri konulu etkinlikle başlayacak. Saat 16.00’da gerçekleştirilecek Şiir Sanatı ve Sezai Karakoç ile 19.00’da düzenlenecek Sezai Karakoç ve Kurmaca konulu etkinliklerde uzman konuklar Sezai Karakoç’u farklı perspektiften ele alacak.

Sezai Karakoç Kolokyumuna Davet

Sezai Karakoç Kolokyumu, 27 Kasım Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam edecek. Saat 12.00’da Mimari ve Sezai Karakoç, 16.00’da Estetik ve Sezai Karakoç, 19.00’da ise Sezai Karakoç: Görsel ve İşitsel Sanatlar konulu etkinlikler gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, düşünce ve fikir insanı Sezai Karakoç’un hayatının, eserlerinin ve sanatının farklı açılardan ele alınacağı söyleşilere tüm edebiyatseverlerin davetli olduğu belirtildi.