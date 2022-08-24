Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Narko-Nokta faaliyetleri kapsamında üniversiteli öğrencilere uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığı hakkında bilgi verdi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğrencilerine "UYUMA" uygulamasının tanıtımı yapılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Daha sonra Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.