Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla yargılanan 3 sanığa toplam 46 yıl hapis ile 100 bin 840 lira idari para cezası verildi.

Elbistan'da geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda yakalanan M.Ö., H.E. ve M.C. adlı şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması gerçekleştirildi.

Mahkeme heyeti, son savunmalarını aldığı sanıklardan M.Ö.'yü 25 yıl 9 ay 10 gün hapis ve 56 bin 240 lira da para cezasına çarptırdı. Aynı dava da mahkeme, H.E. ve M.C'ye ise 10'ar yıl 3 ay 22 gün hapis ve 22 bin 300'er yüz lira da para cezası verdi.