Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin paydaş kurumların desteğiyle üniversite adaylarına yönelik olarak düzenlediği ücretsiz YKS kampı, öğrencileri alanında uzman eğitmenlerle buluşturmaya devam ediyor. 29 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek etkinlik, Biyolojiye ilgi duyan ve sınav öncesi eksiklerini tamamlamak isteyen adaylara önemli bilgiler sunacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan program, 13.30 – 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Etkinlikte Biyoloji alanında tanınmış isimlerden Aslan Aydın, Murat Sarıışık ve Engin Önüç, öğrencilerle buluşacak. Uzman eğitmenler, katılımcılara hem Biyoloji dersine dair kritik bilgileri aktaracak hem de sınav hazırlığı sürecine dair değerli ipuçları verecek.

Biyoloji Eğitimi ve Sınav Stratejileri

Eğitmenler, üniversite adaylarına Biyoloji dersine yönelik önemli konular ve sıkça yapılan hatalar hakkında bilgi sunarken, sınav stratejileri ve zaman yönetimi gibi başarıyı doğrudan etkileyen faktörler üzerine de rehberlik edecek. Biyoloji sorularını daha etkili çözebilmek için doğru yöntemler de detaylı bir şekilde ele alınacak.

Büyükşehir’den Tüm Adaylara Davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, üniversite sınavına hazırlanan tüm adaylar bu ücretsiz kampa katılmaya davet edildi. Eğitimin, sınav öncesi bilgi ve moral açısından büyük bir fırsat sunacağı vurgulanarak, öğrencilerin bu tür etkinliklerden en üst düzeyde fayda sağlayabileceği belirtildi.