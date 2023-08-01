Kahramanmaraş’ta elektronik Sektörünün Önde Gelen İsimlerinden Pak Elektronik, 15 Yılı Aşkın Tecrübesiyle vatandaşlara hizmet veriyor.

Uydu Sistemlerinden Televizyon Tamirine Birçok Alanda Hizmet Veren Pak Elektronik Alanında Uzman Kadrosuyla Adından Sıkça Söz Ettiriyor.

Anakart Sistemleriyle ilgili de tüm ihtiyaca karşılık veren Pak Elektronik, vatandaşları Dere Pazarındaki işyerine bekliyor.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Pak Elektronik İşletmecisi Mehmet Pak, elektroniğe dair tüm işleri yaptıklarını söyleyerek, televizyon led değişimlerinde 2 yıl garanti verdiklerini ifade etti.