Okul Başlangıcının Çocuklar Ve Ebeveynler İçin Heyecan Verici Olmasının Yanı Sıra Kaygı Verici Bir Süreçte Yaşanıyor.
Uzman Klinik Psikolog Özge Özger Zabun Anne Ve Babalarının Bu Süreçte Neler Yapması Gerektiğini Aksu Haber’e Paylaştı.
Okul Başlangıcının Çocuklar Ve Ebeveynler İçin Heyecan Verici Olmasının Yanı Sıra Kaygı Verici Bir Süreçte Yaşanıyor.
Uzman Klinik Psikolog Özge Özger Zabun Anne Ve Babalarının Bu Süreçte Neler Yapması Gerektiğini Aksu Haber’e Paylaştı.
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