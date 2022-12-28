Twitter daha önce tartışmalara neden olan paralı abonelik ‘mavi tik' sistemine başladı. 12 Aralık itibariyle devreye alınan uygulama için aylık 8 dolarlık bir abonelik ücreti alınırken Apple kullanıcıları için ise abonelik bedeli 11 dolar oldu. Bu nedenle geçmişte resmi hesap ve tanınmış kişilere verilen ‘mavi tik' artık herkesin sahip olabileceği duruma gelerek tehlike saçıyor. Paralı hale dönmesiyle dolandırıcılar ve terör örgütü propagandası yapmak isteyenlerin en kolay ulaştığı hale dönen ‘mavi tik' nedeniyle uzmanı, vatandaşları uyararak hesapların güvenirliğini araştırması gerektiğini kaydetti.

“Dolandırıcıların önü açıldı”

Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Sercan Öğe, dolandırıcıların önü açıldığını kaydetti. Öğe, “Sosyal medya platformlarında ‘mavi tik' ikonu var. Bu ikon bundan 1 yıl öncesine kadar dünya çapında tanınmış kişilere veriliyordu. Bir hesapta bunu görüyorsak bu hesap gerçekten o şahsa ait olduğunu ve o şahsın güvenilir, bilindik ve tanındık biri olduğunu anlıyorduk. Ama Elon Musk devraldığı zaman apayrı bir hale getirdi. Artık dileyen herkes ücretini ödeyerek ‘mavi tik' alabilecek duruma getirdi. Bu ne gibi sorunlara yol açar, geçmişten beri bu tip sosyal medya platformlarını kullanan kullanıcılar ‘mavi tik'in anlamını bildikleri için sıradan sıradan bir vatandaş, şirketin onayını gördüğü zaman güvenilir bir şirket veya şahsı olduğunu düşünecek. Elon Musk'un yaptığı bu durumlar hatta dolandırıcılar bile kendilerine ‘mavi tik' almaya başladı. Örnek verirsek bir marka var ve bunun sosyal medya platformda hesabı yok, dolandırıcılar bu marka adına hesap açarak ‘mavi tik' alacak takipçilerini bu hesap üzerinden dolandırmaya çalışacaklar” dedi.

“Seçim öncesi terör propagandasına yol açıldı”

Terör örgütü propagandası yapan sayfalar hesaplarına ‘mavi tik' alıp resmi ve güvenilir sayfa izlenimi vererek vatandaşları sokağa davet edebileceğini hatırlatan Sercan Öğe, seçim yaklaştığını ve bunu seçime yönelikte kullanabileceklerini vurguladı. Öğe, “Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması lazım özellikle Avrupa'da terör örgütü propagandası yapan sayfalar mavi tik vermeye başladı. Şuanda Avrupa'da Türkiye'de kırmızı kategoride aranan birçok teröristin sosyal medyada ‘mavi tik'i var, bunların sayfalarını kapatmıyor. Bunlar uluslarası İnterpol tarafından aranmasına ve iadesi istenmesine rağmen bu sosyal medya önlem almış değil. Resmen bu terör örgütü propagandası yapmalarına destek veriyorlar. Bunun önlemini almaya yavaş yavaş başladılar ama etkili değil. Devlet görevlilerine ‘gri tik' işletmelere ise ‘sarı tik' vermeye başladı. Bu tikleri gördüğümüzde gerçek hesap olduğunu anlayacağız ama mavi tiklerde şuanda çok büyük bir sorun mevcut. Vatandaşlar bu tarz şeylerde biraz daha dikkatli olurlarsa, aileler ise çocuklarını bilinçlendirmesi gerekiyor” diye konuştu.