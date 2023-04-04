Alanında uzman isimlerin konuk olduğu programda İnşaat Mühendisi Cafer Nalçacı,ve Harita Mühendisi Serdar Erayman, depremin etkilerini ve depremde gözlemlediklerini anlattı.

Programda İnşaat Mühendisi Cafer Nalçacı, eski yapılar iyi zeminde az hasar aldığını belirterek, kötü zeminde yapılan iyi binalarında depremde ağır hasar aldığını söyledi.

Jeofizik Mühendisi Mehmet Uysal’da, deprem felaketi esnasında yaşanılanları paylaştı.

Harita Mühendisi Serdar Erayman ise mevcut imar planlarının durumunu anlattı.