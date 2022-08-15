Bilim insanları, özellikle kuzey ülkelerinde, güneş altında fazla vakit geçirmenin melanom ve diğer ölümcül kanserleri tetikleyebileceğine dair uyarıda bulundu.

Bristol Üniversitesi'nden İklim Bilimleri Profesörü Dann Mitchell, İngiltere ve kuzeydeki diğer ülkelerde insanların, havaların sıcak olduğu günlerde daha fazla dışarı çıkma eğilimde olduğuna dikkat çekerek, bunun yıl boyunca daha fazla güneş ışığına ve -kanser faktörü olarak gösterilen- UV ışınlarına maruz kalınmasına yol açtığını belirtti.

İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak

"Belirli bir sıcak hava dalgasının belirli bir kansere neden olduğunu söyleyemeyiz." diyen Mitchell, artan kanser riskinin, insan kaynaklı iklim değişikliği ve daha sıcak günlerle ilişkili olduğuna dikkat çekti.

Sheffield Üniversitesi'nden Medikal Onkoloji Profesörü Sarah Danson ise konuya dair endişelerini dile getirerek, daha sıcak yazların melanom kaynaklı ölümlere yol açabileceğine vurgu yaptı.

Avrupa ülkeleri, halihazırda rekor seviyede sıcaklıklarla boğuşuyor.