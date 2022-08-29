Tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan ve her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi; önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin, sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, kahramanlığının, güçlü birlik ve beraberliğinin de unutulmaz sembolüdür.

Milletimizin bağımsızlığına her şeyden daha fazla önem verdiğinin nişanesi olan 30 Ağustos'ta, vatanımızın savunması için aziz milletimiz, çok büyük bir destan yazmış, Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını açan ecdadımız, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile de Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya göstermiştir.

Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emanet ettiği bu vatanı koruyabilmek, yaşatabilmek ve daima ileriye götürmek azmindeyiz. Bu toprakların vatanımız olarak kalması için Şehitlerimizin ve Gazilerimizin gösterdiği fedakârlıklar, yüce Türk Milleti’nin kalbinde ve şanlı Türk tarihinde her zaman müstesna bir yerde duracak ve gelecek kuşaklarımız Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi minnetle yad edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm ecdadımızı, bugüne kadar mukaddes değerlerimiz uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, saygılarımı sunuyorum