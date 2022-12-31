Her yeni yıl; başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, daha rahat bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerimizin filizlendiği bir yıldır.

Yeni yılın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha güçlü hale getirdiğimiz, yaşadığımız bütün olumsuzluklar karşısında birbirimize daha çok kenetlenmeyi başardığımız; demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabalarımızı yeni başarılarla taçlandırdığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Yeni yılda, umutlarımızı tazeleyerek, hedeflerimize ulaşmak için çok çalışıp, başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek cennet vatanımızın gelişmesi için gayret sarf etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, bütün hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.