Vali Akkoyun başkanlığında Kaymakamlık Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıda depremin ilk gününden bu yana yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan konular ile ilgili değerlendirmelerde bulunularak mahallelerin ihtiyaç ve talepleri görüşüldü.

Muhtarların devletimizin gözü, kulağı olduğunu ifade eden Vali Tuncay Akkoyun, "Devlet millet el ele güç birliği ile bu zor günleri aşacağız." dedi.

Vali Akkoyun muhtarlara gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Toplantıya Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser, Koordinatör Kaymakamlar Muhammed Cezmi Kandemir, Abdüllatif Yılmaz ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da katıldı.