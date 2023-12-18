Geçici Toptancılar sitesi esnaflarını ve iş yerlerini ziyaret eden Vali Ünlüer, esnaflarımızın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Her fırsatta esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve talepleri ilk ağızdan dinlemeye özen gösteren ve yapılan tüm çalışmalarda istişareye önem veren Vali Ünlüer, “Bilindiği üzere depremin merkez üssüyüz. Dolayısıyla depremden şehrimizin her bölgesinde vatandaşlarımız ve esnaflarımız olumsuz etkilendi. Devletimiz, milletiyle el ele vererek hızlı bir reaksiyon gösterdi.

Depremden en çok etkilenen şehir olmamıza rağmen çok hızlı toparlanma sürecine girdik. Valiliğimiz, Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, tüm paydaşlarımızla birlikte şehri yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Devletimiz, Kahramanmaraş için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Bildiğiniz gibi şehir merkezimizde Yerinde Dönüşüm Projelerine başlandı. Binalarımız ve iş yerlerimiz hazırlanıyor. Bizler, toplumun tüm kesimleriyle bire bir ilgileniyoruz. Tabi ki ekonomik kalkınmanın, şehirde hayatın devam etmesinin en büyük paydaşı siz kıymetli esnaflarımızsınız. Sizlerin dertleriyle, ihtiyaç ve talepleriyle bire bir ilgileniyoruz. Buradaki yaşadığınız sorunlarınızı tabi ki anlıyoruz. İlgili kurumlarımız bu sorunların yaşanmaması adına gerekli çalışmaları yürütüyor. Emniyet tedbirlerimiz de sürekli alınıyor. Sorunların kalıcı çözüme kavuşması için Bakanlığımız ve Belediyelerimiz ile irtibat halindeyiz. Sizleri kalıcı iş yerlerinize biran evvel kavuşturma gayretindeyiz. Sorunlarınızın çözümü için ben bire bir takipteyim. İnşallah bu şehri hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Sizlere hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum.” diye konuştu.



Toptancılar Sitesi esnafları Vali Ünlüer’e, ziyaretlerinden ve kendilerini dinlediklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Vali Ünlüer, ayrıca Gıda Maddeleri ve Kabzımallar Odası Başkanı Halit Orhan’ı da ziyaret ederek esnafların ihtiyaç ve taleplerine ilişkin bilgiler aldı.

Vali Ünlüer’e, esnaflara yaptığı ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da eşlik etti.