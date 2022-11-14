Soğuk kış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, vücut ısımızın sabit kalması oldukça zorlaşıyor, Havaların soğumasıyla da vücudu sıcak tutamamak pek çok hastalığı da beraberinde getiriyor.

Soğuk Havalardan en çok etkilenenler ise genellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve demir yetersizliği olan bireyler oluyor.

Vatandaşlar ise Tarçın, zencefil, acı biber, zerdeçal, ıhlamur, kuru üzüm, andız, keçiboynuzu pekmezi gibi besinler de vücut ısısının ve direncinin artmasına yardımcı olduğu için rağbet gösteriyor.