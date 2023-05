Göreve geldiği günden bu yana yeşil alan çalışmalarıyla dikkat çeken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koyduğu çalışmaları dile getirerek, “Kahramanmaraş’ın eşsiz bir doğası var. Bölgemizde bulunan doğal güzellikleri ortaya çıkarma adına çok önemli projelere imza attık” dedi. Kahramanmaraş Doğa Platformu ile doğa yürüyüşü gerçekleştiren Başkan Okay, ortaya koyduğu çalışmaları anlattı. Doğal Yaşam Parkı, Heyecan Bahçesi gibi büyük projeleri tamamlayarak hizmete sunduklarını aktaran Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Kahramanmaraş her yönüyle ayrı bir güzelliğe sahiptir. Özellikle doğası keşfedilmeye değerdir. Bu bakımdan biz de atıl durumda olan ormanlarımızı en verimli şekilde değerlendirme adına çalışmalar yaptık. Mesire alanları inşa ederek yürüyüş, dinlenme ve aktivite alanları oluşturduk. Şuanda Doğal Yaşam Parkı’mız şehir merkezine olan uzaklığıyla çok büyük bir ilgiye sahiptir. Yine aynı bölgede yer alan Heyecan Bahçemiz de aynı ilgiyi görmektedir. Tüm bu ilgi bizleri ayrıca teşvik etmektedir.”

YALNIZ ARDIÇ BÖLGESİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Yalnız Ardıç bölgesine yapılan yatırımı dile getiren Başkan Okay, şunları aktardı: “Şehir merkezine olan uzaklığıyla dikkat çeken bu yatırımımız Yedikuyular bölgesi için de çok önemlidir. Bin 500 rakım civarında bulunan bu doğa harikası yeri en iyi şekilde değerlendirme adına çok önemli çalışmalar yaptık. İçerisinde Bungolov evler, karavan kamp alanı, çadır kamp alanı, mesire alanı, yürüyüş alanı, futbol sahası, spor alanları, seyir kulesi, alışveriş alanları, restoran, çay bahçesi, yamaç paraşütü pisti gibi birçok aktivite alanına sahiptir. Muhteşem bir doğası ve eşsiz bir havası var. Şehir merkezini kuş bakışı gören bir alanda yer almaktadır. Yapımı devam eden bu tesisimizi hizmete sunduğumuzda büyük bir ilgi göreceğini düşünmekteyim.” Başkan Okay, değerlendirmesinin ardından doğa platformu üyeleriyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.