Dijital çağın hızlı temposunda, sosyal medya platformları yaşamımızın merkezine yerleşmiş durumda. Her an paylaşımlar yapıyor, iletişim kuruyor, beğeniler topluyor ve içerikleri takip ediyoruz. Sanal dünya, gerçek hayatımızın önemli bir parçası haline gelmişken, bazen sanal etkileşimler gerçek hayattan daha yoğun olabiliyor.

Aksu Haber olarak, Kahramanmaraşlı vatandaşların sosyal medya alışkanlıklarını yakından inceledik. Kahramanmaraş halkının sosyal medyada en çok hangi platformları tercih ettiklerini ve bu platformlarda ne kadar vakit geçirdiklerini sorduk.

Yaptığımız röportajlarda, Kahramanmaraşlılar arasında en popüler sosyal medya platformları Instagram ve Facebook oldu. Katılımcıların büyük bir kısmı, günlük sosyal medya kullanımında bu iki platformun ön planda olduğunu belirtti.