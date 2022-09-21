2023 yılı asgari ücreti aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak toplantılar sonrasında belirlenecek.

Bu aşamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili açıklama yaparak "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız." dedi.

Bakan Bilgin, asgari ücrette enflasyon vurgusu yaptı

Bakan Bilgin asfari ücret zammı ile ilgili açıklamasında enflasyon vurgusu yaparak "Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım." ifadesini kullandı.

"Emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz"

Bakan Bilgin 2023 asgari ücret zammına ilişkin olarak daha önce "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür." ifadelerini kullanmıştı.

"Prim gün sayılarını eşitlenecek"

Prm gün sayısındaki farklılığın ciddi bir sorun olduğunu belirten Bilgin, "Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim." dedi.

Asgari ücret şu anda 5 bin 500 lira

2022 Temmuz ayında yüzde 30 ara zam alan asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkartılmıştı.

Beklentiler dillendirilmeye başladı

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi durumunda yeni asgari ücretin 6 bin 600 lira seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) son yayınladığı beklenti anketi doğrultusunda (yüzde 67,73) gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 9 bin lira civarında olması hesaplanıyor.