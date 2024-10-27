Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde Alevi toplumunda önemli bir yere sahip olan Elif Ana olarak bilinen Elif Sugan vefatının 33’üncü yıldönümünde türbesi başında anıldı.

Elif Ana, hayatı boyunca iyilik ve yardımseverliği ile tanınmış, Alevi inancının önemli bir temsilcisi olarak kabul edilmiştir. Anma törenine katılanlar, Elif Ana’nın mirasını ve öğretilerini yaşatmak için dualar etti ve adaklar adadı.

Anma programına Kent protokolü ve vatandaşlar katılım sağladı.

Birçok yerel Sanatçının yanı sıra Sabahat Akkiraz’ da türkülerini Elif Anayı anmak için seslendirdi.