Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar için kurban kesim bedelleri açıklandı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlendi

Konuya ilişkin bilgiler veren Kahramanmaraş il müftüsü Mustafa tekin, “ihtiyacı olan kardeşlerimize kurbanlar ulaştırılıyor, vekâlette kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız internet üzerinden yada müftülüğüme gelerek işlemlerini tamamlayabilirler.” İfadelerini kullandı.

