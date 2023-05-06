Gaziantep'te akıl almaz olay! Yardım ettiği kişinin telefonunu çaldı!

Akaryakıt Fiyatlarına Gelen Peş Peşe İndirim Araç Sahiplerinin Yüzünü Güldürüyor. Son Olarak Motorin Fiyatlarına Gelen 1 Lira 30 Kuruşluk İndirimin Ardından Benzine De İndirim Geldi. Gelen İndirim Haberlerinin Ardından Gözler Güncel Benzin, Lpg Ve Motorin Fiyatlarına Çevrildi 6 Mayıs 2023 Cumartesi Gününden İtibaren Benzinin Litre Fiyatında 1 Lira 6 Kuruş İndirim Geldi. Sektör Kaynaklarından Edinilen Bilgilere Göre, Motorin Fiyatlarına 4 Mayıs Perşembe Günü İtibarıyla 1 Lira 30 Kuruş İndirim Geldi. Koçpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç Peş peşe Gelen İndirimler Sonrası Güncel Akaryakıt Fiyatlarını Aksu Haber’e Paylaştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.