31 Ekim’ kadar sürecek denetimlerle ilgili Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; şehirlerarası karayollarında gözlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak hava durumunun elverdiği ölçüde havadan özel trafik denetimi yapılacaktır.

Trafiğin Yoğun olduğu güzergâhlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde 29 Ağustos 2023 – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında, ilimizde hava araçlarıyla (Drone) trafik denetimi gerçekleştirilecektir.

Havadan yapılacak denetimler; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, Kırmızı Işık İhlali, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi kural ihlali yapan araçlar başta olmak üzere trafik kazalarına sebep olan diğer ihlallerde takip edilmektedir