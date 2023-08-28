Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin ardından geçen 100 günde kentte yapılan yatırımları ve destekleri paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen toplantıda TBMM Tarım ve Orman Köy İşleri Komisyon Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, 100 günde atılan adımları tek tek anlattı.

Kirişci, Devlet büyükleri tarafından kente yapılan ziyaretlerle ilgili de “Kahramanmaraş her zaman her alanda örnek bir şehir olduğunu göstermiştir” dedi.