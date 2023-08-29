Özellikle Yaşanan Deprem Sonrası Kent Genelinde Ve İlçelerde Orta Hasarlı Binalara Oturma Noktasındaki Tedirginlik Devam Ediyor.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran Süreci Aksu Haber’e Değerlendirdi.