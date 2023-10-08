Güney Kore Ulusal Kızılhaçı ile Türk Kızılay tarafından Cengiz Topel Mahallesi'nde kurulan "Türkiye- Kore Dostluk Köyü Konteyner Kent"te 1010 konteyner yer alıyor.

Bir süredir afetzedelere hizmete veren resmi açılışı için tören düzenlenen konteyner kentte çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, aşevi, basketbol sahası, yönetim ofisi ve rehabilitasyon merkezi gibi sosyal donatılar bulunuyor.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerin ilk gününden itibaren Türkiye'nin yanında olduklarını ve yaraların sarılması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Güney Kore Ulusal Kızılhaçı Başkanı Kım Chul-So de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere taziye dileklerini sundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise 6 Şubat'ta ülke olarak büyük bir deprem yaşadıklarını belirterek, bu felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.