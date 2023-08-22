Son olarak Yeşilyöre Mahallesinde tamamlanan yüzme havuzu ile birlikte toplamda 5 havuzu Türkoğlu ilçesine kazandıran Belediye Başkanı Osman Okumuş, sosyal tesisleri ücretsiz olarak hem çocukların hem de vatandaşların faydalanması için ücretsiz bir şekilde kullanımına sunuyor.

Deprem felaketi sonrası konteyner kentleri sosyal tesislerin yakınlarına kurulmasını sağlayan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, vatandaşların moral ve motivasyonunun artmasını ve depremin olumsuz etkilerini kaldırmak istiyor.

Bu kapsamda sıcak geçen yaz günlerinde Türkoğlu belediyesinin ücretsiz olimpik havuzlarından yararlanan gençler, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a teşekkür etti.