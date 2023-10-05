Kahramanmaraş ve bölgenin her anlamda en kapsamlı alışveriş merkezlerinden biri olan tütüncü avm, evini yenileyeceklere ve yeni evlenen çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Tütüncü Avm; Mobilya, beyaz eşya, zücaciye ve ev aletlerine varıncaya kadar tüm ürün gruplarında yeni kampanyalar ile hizmet veriyor.

Kahramanmaraş’ta 5 şubesi ile hizmet veren Tütüncü Avm, vatandaşları mağazalarına bekliyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Tütüncü Avm Mağaza Müdürü Yaşar Bayraktar, indirim ve kampanyalardan bahsetti.