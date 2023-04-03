Afetin ilk gününden bu yana yaraları sarmak için gayret sarf eden Vuslat Derneği, ramazan ayı dolayısıyla depremin etkilediği 11 ilde "100 Köy 100 İftar Projesi"ni uygulamaya koydu.

İhtiyaç sahiplerinin bulunduğu ancak ulaşımı zor kırsal bölgeleri belirleyen dernek görevlileri, kent merkezindeki aşevlerinde hazırladıkları yemekleri araçlarla belirlenen yere ulaştırıyor.

Mümkün olan kırsal mahallelerde toplu iftar programı düzenleyen dernek, programa katılamayacak yaşlı ve engellilerin yemeklerini ise evlerine götürüyor.

Vuslat Derneği İletişim Merkezi Koordinatörü Ahmet Kızıl, depremden etkilenen tüm illerde bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

