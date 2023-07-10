Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, uygulamaya iki yeni özellik ekleyecek.

WhatsApp beta 2.23.10.6 sürümünde ortaya çıkan ilk özellik filtreler. "Sohbetler" sekmesinde yer alacak bu araç; okunmamış yazışmaları, kişisel konuşmaları ve iş sohbetlerini ayrı ayrı görüntülemeye imkan sunacak.

WhatsApp Web'e daha kolay erişim

Bir diğer özellik ise WhatsApp Webb ile kolay eşleşme olarak karşımıza çıkıyor. Şimdiye kadar, kullanıcılardan hesaplarını WhatsApp'ın web sürümüne bağlamak için bir akıllı telefondan benzersiz bir QR kodu taramaları isteniyordu.

Bu özellikle birlikte, alternatif olarak bir telefon numarası ve bir kerelik sekiz haneli bir kod kullanmak yeterli olacak.

Şu anda test aşamasında olan özellikler, önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara açılacak.