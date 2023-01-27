Sağlıkta şiddet olaylarının önüne geçilmesi ve çalışanların güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Necip Fazıl Şehir Hastanesi başta olmak üzere kent genelindeki hastanelerin 13 ek hizmet binasına Kapı Güvenlik Sistemi yerleştirildi.

Hastaneye gelenler, x-ray cihazından geçip güvenlik görevlilerince üst araması yapıldıktan sonra binaya alınıyor.

- Vatandaşlar uygulamadan memnun

Necip Fazıl Şehir Hastanesine muayene olmaya gelen Mehmet Ali Kahraman, AA muhabirine, hasta ve yakınlarının kontrollü olarak içeri alınmasının yerinde bir uygulama olduğunu söyledi.

Uygulamanın tedbir açısından çok önemli olduğuna işaret eden Kahraman, "Bazen hasta yakınları kendisini kaybedebiliyor, hastasından dolayı tepkisi oluyor. Bu uygulama sayesinde kesici, delici aletlerle girilmesi engellenmiş olacak. Çok güzel olmuş, yapanları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Akif Şerefoğlu da uygulamanın sağlık çalışanlarının güvenliğine olumlu katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.