Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk depremin meydana geldiği 6 Şubat itibarıyla ulusal ve uluslararası çapta depremzede vatandaşlar için yardım seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda başta Azerbaycan olmak üzere Çin, Meksika, Tayland, ABD, İsviçre, Pakistan, Türkmenistan, İngiltere, Fransa, İspanya ve Japonya gibi birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri ve ayni yardım desteği geldi.

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’ye depremin ardından 101 ülkeden yardım teklifinde bulunuldu. 74 ülkeden 7 bin 98 yabancı personel deprem bölgelerinde görev yaptı. Ülkelerden Türkiye’ye gelen personellerin büyük çoğunluğu Adana Şakirpaşa Havalimanı'na intikal etti. Adana’daki dış hatlar terminalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AFAD koordinasyonuyla lojistik ve sevk merkezi kuruldu.

70 ayrı ülkeden, 4 bin 453 yabancı personelinin bölgelere sevkleri bu merkezden sağlandı. Yine Bakanlık koordinasyonuyla kurtarma ekibi, sağlık personeli, doktor ve tercümanlardan oluşan 4 bin 617 Türk yardım görevlisi de bölgelere gönderildi. Bu sevklerin büyük çoğunluğu sanayicilerden sağlanan otobüsler, minibüs ve diğer personel taşıyıcılarla gerçekleştirildi. Ekiplerle birlikte 3 bin tonu aşkın ayni yardım da tırlarla bölgeye ulaştırıldı. Görevlerini tamamlayan yerli ve yabancı ekiplerin bölgeleriyle ülkelerine dönüşlerinde de aynı hassasiyetler gözetilecek.

Çin Halk Cumhuriyeti’nden aralarında sağlık görevlilerinin de olduğu 267 kişi, bölgeye gelmişti. 4 ilde arama kurtarma çalışması yapan ve birçok depremzedeyi enkaz altından çıkaran personel için Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, ülkesi adına böylesine büyük bir depremde yaraların sarılmasına yardımcı oldukları için bütün ekiplere teşekkür etti.

Türk yetkililer de Çinlileri alkışlarla havalimanından ülkelerine uğurladı. İki ülke dayanışmasıyla dış hatlar terminalinde Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları açıldı. Öte yandan Çin’in ayni yardımlarının süreceği, bu yardımların koordinasyonu için bazı görevlilerin bir süre daha bölgede kalacağı öğrenildi. Çin’in Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı’nda ise Çin’deki yardım kuruluşları ve halkın topladıkları yardımların, Türk Hava Yolları (THY) seferleriyle Türkiye’ye sevki sürüyor.

Başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak vinç, ekskavatör, forklift, kamyon, pikap ve ticari araç olmak üzere 673 ayrı araç da ilk günden itibaren afet bölgesine günbegün ulaştırıldı.

Türkiye’nin çeşit bölgelerindeki 74 Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) ayni ve nakdi yardımları da AFAD’a aktarılıyor. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalardan sağlanan 300’ün üzerinde otobüs, minibüs ve personel servisi ile 221 TIR da ekipler ve yardımların bölgeye sevklerinde rol alıyor.

Ayni bağışların dağıtım sistemi için deprem bölgesinden Adana, Gaziantep ve Kayseri’de 3 ana aktarma bölgesi oluşturuldu. Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları personel, tır ve vinç desteğinde bulundu. Operatör şirketleri ise telefon sinyallerini güçlendirecek kuleler kurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan 40’tan fazla deponun işletilmesi ve vatandaşa dağıtımların sağlanması için kargo ve lojistik firmalarından personel ve araç destekleri de alınmaya devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kriz masasının AFAD ile yaptığı ortak çalışmayla depremlerden yoğun şekilde etkilenen bölgelere, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda ilk etapta yüzlerce çadır gönderildi. Barınma ihtiyacında önemli bir yere sahip olan konteyner ve prefabrik yapılar da üretildikçe bölgelere peyderpey sevk ediliyor. 1 milyonu aşkın battaniye,100 bini aşkın ısıtıcıyla birlikte sobalar ve jeneratörler aydınlatma ekipmanlarıyla bölgeye aralıksız ulaştırılıyor. Bölgenin önemli ihtiyaçlarından mobil tuvaletler ile su depolarının sevkleri de sürüyor.

Depremin etkisiyle zor şartlarla mücadele eden depremzede vatandaşlar için konserve, paket gıda, meyve suyu, bisküvi gibi daha uzun tüketim ömrü olan ürünler bölgeye sevk edildi. Bu gıda ürünlerinin büyük çoğunluğu; iş insanları ve sanayicilerin hibe destekleriyle sağlandı.