Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazartesi gününden itibarin ise yurt genelinde sıcaklık düşecek.

Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, yaptığı tahminlerde şunları kaydetti;

Sıcaklıklar yurt genelinde bir artış etkisinde. Hafta sonunda da bu artışın etkisi ile yurdun kuzeyi, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sıcaklıklarda da bir miktar düşme gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Pazartesi gününden itibaren yurdumuz özellikle kuzeybatı'dan başlayarak yeni bir yağış sisteminin altına giriyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri bu üç günde yurdun güneydoğusu hariç tüm kesimlerinde yağış görülmesini bekliyoruz.