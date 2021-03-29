Yakup’un hayali gerçek oldu! Otizmli 15 yaşındaki Yakup Çolak, polis üniforması giydi

KAHRAMANMARAŞ 29.03.2021, 14:28
Yakup’un hayali gerçek oldu! Otizmli 15 yaşındaki Yakup Çolak, polis üniforması giydi