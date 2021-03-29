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Yakup’un hayali gerçek oldu! Otizmli 15 yaşındaki Yakup Çolak, polis üniforması giydi
KAHRAMANMARAŞ
29.03.2021, 14:28
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