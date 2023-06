Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgesinin gelişmesi ve kalkınması adına bir çok prestij proje ortaya koydu. Bu projelerden biri olan Yalnız Ardıç Mesire alanında incelemelerde bulunan Başkan Okay, projede sona geldiklerini ve tesisin açılışa hazırlandığını ifade etti.

Toplamda 400 dönüm alan üzerine kurulu Yalnız Ardıç Mesire Alanı ve Bungalov evlerinin şehrin yeni cazibe merkezi olacağını ifade eden Başkan Okay, bu tesisin turizme çok büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

Başkan Okay, tesis içerisinde 30 adet bungalov ev, karavan park, çadır kamp alanı, lokanta, kafeterya, seyir kuleleri, spor tesisleri, futbol sahası, günü birlik mesire alanı, yamaç paraşütü pisti ve yürüyüş alanlarının bulunduğu söyledi.

Kahramanmaraş merkeze 15 dakika mesafede bulunan tesisin açılışa hazırlandığını vurgulayan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bölgemizin gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir konuma gelmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle prestij projelerimizi bir bir tamamlıyor ve bölgemizin değerine değer katıyoruz. Bu projelerden biri olan Yalnız Ardıç Mesire Alanı ve Bungalov evleri de çok şükür tamamlanmak üzere. Kısa bir süre sonra açılışını yapacağımız bu tesisimizde çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerimizden bilgiler aldık. Şehir merkezine olan mesafesi, eşsiz doğası, tertemiz havasıyla bu alanın Kahramanmaraş turizmine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu tesisimiz dört mevsim hizmet verecek şekilde dizayn edildi. Özellikle kış aylarında Yedikuyular bölgesinin konaklamasına çok önemli katkı sağlayacak. Bu bölgenin kış turizminde çok daha iyi bir konuma geleceğini düşünüyoruz. Bu tesisimizin de bunda payı olacak. Ben şimdiden şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”