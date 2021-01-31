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Yalnız Ardıç Mesire alanı, eşsiz doğasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor
KAHRAMANMARAŞ
31.01.2021, 12:48
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Yenişehir Mahallesi 10. Sokak No:5 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
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