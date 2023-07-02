İzmir'in Karabağlar ilçesinde 22 Haziran Perşembe günü meydana gelen olayda 3 çocuk babası 62 yaşındaki Sedat Necmi Gültiren, 10 yaşındaki torunuyla yemek yemeye gitti. Gültiren hesabı ödemeye gittiği sırada arabalarına binmek için otoparka giden 10 yaşındaki çocuk yanlış arabaya bindi. İnşaat firması çalışanı olduğu öğrenilen araç sahibi N.P. (45) 10 yaşındaki çocuğu yanlış araca bindi diye saçından tutarak hırpaladı. Gültiren'in olayı görmesiyle iki taraf arasında tartışma çıktı.

HASTANELİK OLDU O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Torununun hırpalandığını gören Gültiren ile araç sahibi N.P. arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen görüntüde, N.P.’nin kız çocuğunun saçını tutarak araçtan indirdiği ve Sedat Necmi Gültiren ile kavga ettiği anlar yer aldı.

Kamerada da kaydedilen görüntülerde, yüzüne ve göğsüne aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Gültiren, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

8 GÜN ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERDİ

Olayın hemen ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.P., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Sedat Necmi Gültiren ise, hastanede verdiği 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda gerçekleşen otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen talihsiz adam toprağa verildi.

"10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU SAÇINDAN TUTUP ARAÇ CAMINA VURDU..."

Torununu kurtarmak isterken aldığı yumruk darbeleriyle yaşamını yitiren Sedat Necmi Gültiren’in kardeşi Necdet Gültiren ise, zanlının hak ettiği cezayı bulmasını istediklerini söyledi.

Kardeş Gültiren, "Ağabeyimin kızı ve torunuyla birlikte yemek yediği lokantaya, benzer otomobili bulunan başkaları geliyor. Lokantadan çıkarken çocuklar karıştırıp bu kişinin otomobiline biniyor. Araç sahibi otomobiline koşuyor ve 10 yaşındaki kız çocuğunu darp ediyor. Saçından tuttuğu çocuğu aracın camına vuruyor. Ardından ağabeyim geliyor. Ağabeyime yumruk atıyor. 8 gün hastanede yaşam mücadelesi verdikten sonra öldü. Adalet istiyoruz. Gün yüzü görmesin inşallah. Başka bir şey demiyorum. Adalet yerini bulsun" açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.