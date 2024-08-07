Üniversite bünyesinde, çeşitli kanser hastalıklarının teşhisinde yapay zeka kullanılması için çalışma yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinden akademisyen ve öğrencilerden oluşan ekip kuruldu.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ünsal Savcı, kanser riski taşıyan ve taşımayan binlerce kan hücresini ileri seviye mikroskop ile çektikleri fotoğraflarla yapay zekaya öğrettiklerini söyledi.

Üç farklı deneme sonucunda yapay zekanın yüzde 90 başarılı teşhis koymasını sağladıklarını belirten Savcı, "Burada akut ve kronik lösemi tanıları gerçekten konulmaya başlandı. Hücrelerde bazı kanser tiplerinde başarı oranı yaklaşık yüzde 100 iken, ortalama olarak yüzde 90'lık bir normal hücreyle kanseri ayırabilen başarı yakaladık." dedi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu