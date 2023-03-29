Bu Kapsamda Tek Yürek Olan Şehir Birbirine Moral Ve Motivasyon Vermek Amacıyla Elinden Geleni Yapıyor.

Tabi Depremden En Çok Etkilenenlerin Başında Da Çocuklar Yer Alıyor.

Tekerek Çarşıda Yasin Saba Adlı Esnaf Çocukların Moral Ve Motivasyonlarını Artırmak Amacıyla Her Gün Ücretsiz Patates Kızartması Ve Soğan Halkası Gibi Ürünleri İkram Ediyor.

Bu Ürünlerinin Tadına Bakan Çocuklar İse Yaşadıkları Felaketi Bir Nebzede Olsa da Unutarak Bu Güzel Anın Tadını Çıkarıyorlar.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Esnaf Yasin Saba Hep Birlikte Kahraman Şehir İçin Gayret Ettiklerini İfade Etti.