Tıbbın çözüm bulmakta zorlandığı fiziksel, ruhsal ve sinirsel rahatsızlıklara alternatif bir yaklaşım sunan Yaşam Koçu ve Bioenerji Eğitmeni Leman Müezzinoğlu, enerji çalışmalarıyla danışanlarına şifa oluyor.

Korku, panik atak, vesvese ve geçmiş travmalar gibi sorunlarla mücadele eden kişilere destek olan Müezzinoğlu, bioenerji yöntemiyle bedenin enerjisini dengeleyerek rahatlama ve iyileşme sürecini hızlandırıyor.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Müezzinoğlu, “Öncelikle kişinin rahatsızlıklarını detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Fiziksel, ruhsal ve sinirsel sorunları belirledikten sonra enerji aktarımı yaparak bedendeki enerjiyi dengeliyoruz. İnsan bedeninde fiziksel yapı kadar enerjisel bir yapı da mevcut. Bu enerjiyi dengelemek, kişinin hem zihinsel hem de fiziksel rahatlama yaşamasını sağlıyor. Özellikle travmaları bulunan kişilerle yaptığımız çalışmalar, unutulamayan olumsuz etkilerin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor,” dedi.

Müezzinoğlu’nun bioenerjiyle sunduğu bu alternatif yöntem, hem bedensel hem de ruhsal anlamda şifa arayan pek çok kişi için umut ışığı oluyor. Günden güne artan ilgiyle birlikte, bioenerji çalışmalarına başvuranların sayısı da her geçen gün çoğalıyor.