15 yaşındaki çocuk mobil oyun için kuzenini bıçakladı
Malatya’da 15 yaşındaki çocuk, cep telefonundan oynadıkları oyun nedeniyle aynı yaştaki kuzenini bıçakladı.
YAŞAM 19.11.2020, 08:42
Malatya'da, Semih G. (15) cep telefonundan oynadıkları oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzeni Mehmet Emin G.'yi bıçaklayarak yaraladı.
Olay, önceki gece Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin G., kuzeni Semih G. ile birlikte ders çalışmak için amcası Murat G.'nin evine gitti. Kuzenler ders bitiminde cep telefonu ile oyun oynamaya başladı. Ancak 2 çocuk oyun nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında Semih G., odada bulunan bıçağı alıp, kuzeni Mehmet Emin'e sapladı. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Emin, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Semih G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Mehmet Emin G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
12°
açık
Namaz Vakti 19 Kasım 2020
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:23
|İkindi
|15:03
|Akşam
|17:26
|Yatsı
|18:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6