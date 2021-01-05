3 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!
Mersin'de Anestezi Uzmanı olarak görev yapan 52 yaşındaki Dr. Kemal Aslan, Genel Cerrah olarak görev yapan 75 yaşındaki Doğan Yıldırım ve özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan 70 yaşındaki Uz. Dr. Soyer Şimşek de koronavirüsten yaşamını kaybetti.
Mersin'de Anestezi Uzmanı 52 yaşındaki Kemal Aslan, 75 yaşındaki Genel Cerrah Doğan Yıldırım ve 70 yaşındaki dahiliye uzmanı olarak görev yapan Uz. Dr. Soyer Şimşek koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti.
Toros Devlet Hastanesi’nden emekli olduktan sonra iş yeri hekimi olarak çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Doğan Yıldırım, 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 3 çocuk babası Yıldırım, dün hayatını kaybetti.
Özel bir hastanede çalışan Anestezi Uzmanı Kemal Aslan da 20 gün önce koronavirüs teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Aslan da tedaviye rağmen dün yaşama veda etti.
Bir hekim daha hayatını kaybetti
Mersin'de özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan Uz. Dr. Soyer Şimşek (70), 20 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkınca Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan evli ve 3 çocuk babası Şimşek, bugün hayatını kaybetti. Kentte iki günde koronavirüsten yaşamını yitiren doktor sayısı 3 olurken, toplamda 7 doktorun salgında hayatını kaybetti.
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