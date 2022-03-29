8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne serbest kaldı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşayan anne E.K., 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştı.

Cani anne, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde nefes almakta zorlanan bebeğiyle ilgili "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diyen E.K., dün akşam gözaltına alındı.

BABAYA TESLİM EDİLDİ

Muayene edilen ve sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen bebek, savcılık tarafından babası M.K.'ye teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.

‘ESKİ EŞİMİ KORKUTMAK AMACIYLA ÇEKTİM’

Öte yandan annenin polise verdiği ifadede, bebeğine herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla kaydedip gönderdiğini ileri sürdü.

E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Hakim karşısına çıkan kadın, savunmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.