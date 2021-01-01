Akdeniz'de yeni kene türü bulundu!

İklim değişikliği, deniz suyunu da ısıtıyor. Akdeniz ve Kızıldeniz'deki su sıcaklığı birbirine yaklaştıkça, bu iki deniz arasında canlı geçişlerinin yaşanmasına sebep oluyor.

Yapılan araştırmalarda Kızıldeniz'den gelen bazı canlıların, Akdeniz'deki balık türlerinin yaşamını tehdit ettiği tespit edildi.

Yeni bulunan kene türüne Adana isminden esinlenerek "Caligus Adenensis" adı verildi.

Adenensis, karides yengeç gibi kabuklu canlılarla akraba. Kabuklu canlılardan ayrılan özelliği, kenenin parazit yaşam formuna sahip olması.

Balık türlerini olumsuz etkiliyor

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, yeni kene türüyle ilgili bilgi paylaştı:

"Balıklara tutundukları yerde tutunma organellerinin açtığı yaralardan dolayı balıklar üzerinde yara gelişimi ve daha sonrasında bakteriyel veya viral enfeksiyonların gelişimine sebebiyet verebiliyorlar. Aynı zamanda balıklarda da strese neden olup diğer bakteriyel enfesksiyonların gelişmesine neden oluyorlar. Dolayısıyla balıklarda ölümler gözlemlenebiliyor"

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kene, balıklar üzerinde çok hızlı üreyip balıktan balığa geçtiği için balık yetiştiriciliğini olumsuz etkiliyor. Ancak insan sağlığına bir zararı bulunmuyor.



Bilim insanları kenenin ekonomik değere sahip balıklar üzerindeki etkisini araştırıyor.