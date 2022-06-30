Araç sahipleri dikkat!

9 günlük Kurban Bayramı tatilini kimi vatandaşlar sahil kentlerinde kimi vatandaşlar da memleketinde geçirmek için planlar yapıyor. Tatil için uzun yola çıkacak vatandaşların güvenli bir yolculuk geçirmesi için ise trafik kurallarına uymanın yanı sıra araç bakımı ve onarımı da önem arz ediyor. Bu çerçevede yol çıkacak vatandaşların yapması gerekenleri anlatan oto tamirci ustası Ramazan Kahraman, yolda olası bir sorunla karşılaşmamak veya ölümlü kazalara sebebiyet vermemek adına araç bakım ve onarımın önemine dikkat çekti.

ARAÇ LPG’Lİ İSE SİSTEMİN AYARLARI VE KONTROLLERİ YAPILMALI

Uzun yola çıkmadan araçta oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyaran Ramazan Kahraman, “Bilinçli vatandaşlar tatile çıkmadan önce tamire geliyor, servis bakımlarını, rutin bakımlarını yaptırıyor. Böylelikle oluşabilecek büyük sorunlara karşı önlemini almış oluyorlar. Uzun yola giden vatandaşlarımızın öncelikle şunlara dikkat etmesi gerekiyor; aracın yağını suyunu filtrelerini kontrol etmeliler, yola çıkmadan önce aracın emniyet kemerlerini kontrol edilmeli ve sağlam, çalışır durumda olduğundan emin olunmalılar. Mevcut lastiklerin ve yedek lastiğin durumunu kontrol etmeleri gerekiyor. Aracın ön düzen ayarları doğru olsa bile kontrol edilmesi gerekiyor. Araçta ilk yardım çantası olduğundan emin olmaları lazım. Fren balataları, diskleri ve fren merkezleri kontrol edilmeli. Motor ve şanzıman yağlarının kontrolleri yapılmalı. Araç LPG’li ise sistemin ayarları ve kontrolleri yapılmalı” diye konuştu.

BUNU ÖNEMLE VURGULUYORUZ

Kahraman, konuşmasının devamında, “Vatandaşların araçlarını illaki arızalı olduğu durumlar da tamire getirmesi değil de rutin bakımların, kontrollerinin yapılması için arızadan önce tamire getirmeleri gerekiyor. Bunu önemle vurguluyoruz. Dolayısıyla bu da müşteriden alınan fiyatın artmasına sebep oluyor. İşçilikte alınan para az parçada alınan para pahalı” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kahraman, akaryakıt fiyatlarının artmasıyla vatandaşların daha çok topla taşıma araçlarını tercih ettiğini ve bu nedenle de müşteri sayılarında azalma olduğunu ifade etti. Kahraman, “İnsanlar araçlarını bakıma getirmiyorlar” dedi.