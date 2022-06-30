banner86

banner85

Araç sahipleri dikkat!

Bayram tatilinde uzun yola çıkacaklar dikkat! Sanayi Sitesi esnaflarından oto tamirci ustası Ramazan Kahraman, Kurban Bayramını fırsat bilerek tatile çıkma planları yapan sürücülere uyarılarda bulundu. Kahraman, “Uzun yola çıkmadan önce aracın servis ve rutin bakımlarının yaptırılması gerekiyor” dedi.

YAŞAM 30.06.2022, 12:52
Araç sahipleri dikkat!

9 günlük Kurban Bayramı tatilini kimi vatandaşlar sahil kentlerinde kimi vatandaşlar da memleketinde geçirmek için planlar yapıyor. Tatil için uzun yola çıkacak vatandaşların güvenli bir yolculuk geçirmesi için ise trafik kurallarına uymanın yanı sıra araç bakımı ve onarımı da önem arz ediyor. Bu çerçevede yol çıkacak vatandaşların yapması gerekenleri anlatan oto tamirci ustası Ramazan Kahraman, yolda olası bir sorunla karşılaşmamak veya ölümlü kazalara sebebiyet vermemek adına araç bakım ve onarımın önemine dikkat çekti.

ARAÇ LPG’Lİ İSE SİSTEMİN AYARLARI VE KONTROLLERİ YAPILMALI

Uzun yola çıkmadan araçta oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyaran Ramazan Kahraman, “Bilinçli vatandaşlar tatile çıkmadan önce tamire geliyor, servis bakımlarını, rutin bakımlarını yaptırıyor. Böylelikle oluşabilecek büyük sorunlara karşı önlemini almış oluyorlar. Uzun yola giden vatandaşlarımızın öncelikle şunlara dikkat etmesi gerekiyor; aracın yağını suyunu filtrelerini kontrol etmeliler, yola çıkmadan önce aracın emniyet kemerlerini kontrol edilmeli ve sağlam, çalışır durumda olduğundan emin olunmalılar. Mevcut lastiklerin ve yedek lastiğin durumunu kontrol etmeleri gerekiyor. Aracın ön düzen ayarları doğru olsa bile kontrol edilmesi gerekiyor. Araçta ilk yardım çantası olduğundan emin olmaları lazım. Fren balataları, diskleri ve fren merkezleri kontrol edilmeli. Motor ve şanzıman yağlarının kontrolleri yapılmalı. Araç LPG’li ise sistemin ayarları ve kontrolleri yapılmalı” diye konuştu.

BUNU ÖNEMLE VURGULUYORUZ

Kahraman, konuşmasının devamında, “Vatandaşların araçlarını illaki arızalı olduğu durumlar da tamire getirmesi değil de rutin bakımların, kontrollerinin yapılması için arızadan önce tamire getirmeleri gerekiyor. Bunu önemle vurguluyoruz. Dolayısıyla bu da müşteriden alınan fiyatın artmasına sebep oluyor. İşçilikte alınan para az parçada alınan para pahalı” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kahraman, akaryakıt fiyatlarının artmasıyla vatandaşların daha çok topla taşıma araçlarını tercih ettiğini ve bu nedenle de müşteri sayılarında azalma olduğunu ifade etti. Kahraman, “İnsanlar araçlarını bakıma getirmiyorlar” dedi.

#Araç #bayram tatili
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 30 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31