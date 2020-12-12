Aşı dünyasında neler oluyor!

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin yeni tip koronavirüse karşı aşıyı bulmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Türk kökenli ailelere teşekkür etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşı geliştirdiğini söyleyen birçok firmanın aşı geçmişlerinin olmadığını bilelim. Biz, inaktif aşıyı daha güvenilir bulduğumuz için öncelikle temin etme çabasında olduk" Dedi.



"TEK UMUDUMUZ AŞI"



Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs aşısının gönüllü olarak testlerine katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, virüsten kurtulmak için tek umudun aşı olduğunu bildirdi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, BioNTech'in kurucularından Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin yeni tip koronavirüse karşı aşıyı bulmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Merkel, Almanya'nın 16 kentinde Türkçe ve Almanca yayın yapan Metropol Fm'e yaptığı açıklamada, "Aşıyı bulanlardan birinin Türk kökenli Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci olmasından ve BioNTech ile Pfizer’da aşı için temel bilimsel katkıyı yapmalarından dolayı çok mutlu oldum." dedi.



