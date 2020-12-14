Aşılama takvimi belli oldu!

2 haftalık laboratuvar incelemesinin ardından ilk aşılama 25 Aralıkta yapılacak.

Sağlık Bakanı Koca aşılama takvimini açıklarken bakanlık ise ilçe ilçe aşılama haritası hazırladı.

İki doz halinde yapılacak olan aşının iki dozu 60 yaş üstüne 21 veya 30 gün arayla daha genç olanlara ise 14 gün arayla yapılacak.

Kronik hasta ve evden çıkamayanlar ise evde aşılama hizmeti verilecek bu noktada ise devreye filyasyon ekipleri ve aile hekimleri girecek.

Aşılamanın ardından vucüt antikor üretmeye 12 sonra başlıyor aşının koruma süresi ise 6-8 ay olması bekleniyor.