Ayaklarını serin tutmak isteyen vatandaşların tercihi!
Hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta ayaklarını serin tutmak isteyen vatandaşlar en çok çarıkları tercih ediyor.
YAŞAM 27.06.2022, 15:50 27.06.2022, 17:23
Türk kültürünün olmazsa olmazlarından biri olan çarıklar, Kahramanmaraşlı ustaların ellerinden aldığı şekliyle sağlığını düşünenlerin gözdesi haline geldi.
Çarıklar Renk renk çeşitleriyle Kahramanmaraş’ın tarihi kapalı çarşısında bulunan işyerlerinde dikkatleri üzerine çekiyor.
Namaz Vakti 27 Haziran 2022
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|49
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|48
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|45
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|36
|45
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|44
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|44
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|38
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|35
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|38
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|38
|71
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|38
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|62
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|59
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|55
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|39
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|38
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|35
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